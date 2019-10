Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwer verletzter Rollerfahrer nach Unfall in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend, 19. Oktober 2019, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Nienkampstraße/Johannstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Kleinkraftrad, bei dem der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Ein 40-jähriger Gelsenkirchener war mit seinem Auto auf der Johannstraße in Richtung Nienkampstraße unterwegs, um dann die Kreuzung geradeaus in Richtung Mehringstraße zu überqueren. Ein 25-jähriger Rollerfahrer war auf der vorfahrtberechtigten Nienkampstraße in westliche Richtung unterwegs, als es dann im Kreuzungsbereich Nienkampstraße/Johannstraße zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der 25-jährige Gelsenkirchener stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest des 40-Jährigen auf der Polizeiwache verlief negativ. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Nienkampstraße gesperrt und die Feuerwehr streute die Fahrbahn wegen ausgetretener Betriebsstoffe ab. Der Roller des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

