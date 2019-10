Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagvormittag, 17. Oktober 2019, kam es gegen 11.45 Uhr in Resse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine 67-jährige Gelsenkirchenerin war mit ihrem Pkw auf der Waterloostraße unterwegs, um dann rechts in die Ewaldstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorganges im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit einem 44-jährigen Fahrradfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Geh-/Radweg fuhr. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

