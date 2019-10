Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bewaffneter Raub auf Spielhalle in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Ein maskierter Mann betrat am Donnerstagabend, 17. Oktober 2019, gegen 23.15 Uhr eine Spielhalle an der Ückendorfer Straße und forderte unter Vorhalt einer Waffe mit langem Lauf von der Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die 58-jährige Gelsenkirchenerin dem Maskierten das Bargeld ausgehändigt hatte, flüchtete er zu Fuß über die Straße Flöz Sonnenschein in Richtung Bochumer Straße. Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 25 bis 30-Jährigen, der circa 180 cm groß und von schlanker Statur ist. Er sprach aktzentfreies Deutsch, war zum Tatzeitpunkt mit einem dunkelgrauen Pullover und/oder schwarzer Jacke bekleidet und trug eine Sturmhaube. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell