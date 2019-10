Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beschädigte Reifen - Lkw mit Anhänger stillgelegt

Gelsenkirchen (ots)

Dass ein Lkw samt Anhänger nicht mehr verkehrstauglich ist, haben Polizeibeamte am Mittwoch, 16. Oktober 2019, bei einer Verkehrskontrolle festgestellt. Die Reifen des Fahrzeugs waren so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Zur technischen Begutachtung brachten die Beamten das Gespann zu einer TÜV-Prüfstation. Dabei wurden außerdem Mängel am Bremssystem, der Lenkeinrichtung, ein stark korrodiertes Führerhaus und erheblicher Ölverlust festgestellt. Der Lkw wurde deshalb sofort stillgelegt und die Verkehrsunsicherheit bescheinigt. Die Beamten stellten Kennzeichen, Fahrzeug und Anhänger sicher und ließen Letztere abschleppen. Gegen den Fahrer des Lkw und den Fahrzeughalter wurden Anzeigen gefertigt.

