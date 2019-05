Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach und Rheinfelden: Diverse Einsätze aufgrund Starkwinds

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Grenzach-Wyhlen, Ortsteil Wyhlen; Stadt Rheinfelden

Am Samstagnachmittag und -abend kam es zu mehreren Einsätzen der Polizei und der Feuerwehr. Aufgrund des starken Windes brach nahe der Rheinfelder Alperenler Moschee ein dicker Ast einer Weide ab und blieb im Baum hängen. Er drohte jedoch herabzufallen, weshalb der vorbeiführende Radweg für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden musste: Die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden konnte unter Einsatz der Drehleiter die Gefahr rasch beseitigen.

Ebenfalls am Samstag wurde in der Eisenbahnstraße in Wyhlen eine Straßenlaterne beschädigt. Die Lampe hing lediglich noch an der Verkabelung. Die Gefahr konnte jedoch ohne größeren Aufwand beseitigt werden.

WO/RR SK/FLZ

