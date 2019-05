Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schadensträchtiger Verkehrsunfall bei Steinen

Lörrach (ots)

Am Samstag, 11.05.2019, gegen 11.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B317 in Höhe des Kreisverkehrs bei Steinen. Hierbei befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem zur Probefahrt genutzten Pkw Alfa-Romeo die B317 von Steinen kommend in Richtung Lörrach. Nach Passieren des Kreisverkehrs geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw Citroen. In beiden Autos wurden die Insassen leicht verletzt. An den Fahrzugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn und zur Bergung der Fahrzeuge musste die B317 für längere Zeit gesperrt werden.

