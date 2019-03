Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrere PKW-Aufbrüche in Sexau

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen, Sexau-Lörch

Ein ungewohntes Bild bot sich am Samstagmorgen 30.03.2019 auf dem Gelände eines Autohauses in Sexau: in der Nacht hatten Unbekannte mehrere Autos aufgebrochen und aus dem Innenraum die Lenkräder, Airbags und teilweise auch Tachoeinheiten gestohlen. Der vorläufige Sachschaden liegt im Bereich von 40.000 Euro. Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, welche in der Zeit von Freitag 29.03.2019, 18:00 Uhr bis Samstagmorgen 09:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Industriegebiet Sexau-Lörch gesehen haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Emmendingen unter 07641-582-0.

