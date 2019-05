Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bewußtloser 69-jähriger Mann bei Teningen aufgefunden - ZEUGENAUFRUF -

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, Gem. 79331 Teningen, L 114, Bereich der Autobahnanschlußstelle Teningen, dortiger Radweg

Am 10.05.2019 gegen 16:00 Uhr wurde eine 69-jährige männliche Person liegend auf dem Radweg der L 114 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Teningen aufgefunden. Diese Person war nicht ansprechbar und befand sich in einer hilflosen Lage. Neben dieser Person lag ein Fahrrad.

Wie es zu dieser Situation kam ist bislang Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die sachbearbeitende Dienststelle, Verkehrspolizei Freiburg, Verkehrsunfallaufnahme, unter der Telefonnummer 0761 - 882 3100 entgegen.

mm/vua GG/FLZ

