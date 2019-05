Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrmaliges Rechtsüberholen und gefährliches Wiedereinscheren auf der Bundesautobahn A 5 -ZEUGENAUFRUF -

Freiburg (ots)

Bundesautobahn A5, Gem. 79331 Teningen, zwischen der Anschlußstelle Teningen und der Anschlußstelle Riegel in Fahrtrichtung Norden (Karlsruhe)

Am Freitag, den 10.05.2019, zwischen 12:45 und 13:00 Uhr befuhr ein grauer Ford Focus mit Emmendinger Kennzeichen die A 5 in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Teningen und Riegel überholte er mehrmals mehrere Fahrzeuge rechts und scherte so knapp wieder nach links ein, dass die nachfolgenden Fahrzeuge stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden.

Zeitweilig fuhren auf der 2-spurigen Autobahn sogar 3 Fahrzeuge nebeneinander.

Wer Zeuge des Vorfalls war oder selbst gefährdet wurde wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Freiburg zu melden (0761(882-3100).

hj/aprev. GG/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell