Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Die Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchs Nacht der Bewerber 2019

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 17. Mai 2019, in der Zeit von 17.00 - 21.00 Uhr beim Polizeirevier Waldshut, Poststraße 4, in 79761 Waldshut.

Es findet ein Vortrag über die Voraussetzungen, die Bewerbung, den Auswahltest sowie über die Ausbildung bzw. das Bachelorstudium statt. Ein anschließender Rundgang durch das Polizeirevier, bei dem wir ins Gespräch kommen, schließt den Infoabend ab. Teilnehmen können Berufsinteressentinnen und Berufsinteressenten sowie ihre Eltern. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit bieten sich auch außerhalb der regulären Zeiten für Berufsinformationsveranstaltungen gezielt über den Polizeiberuf mit seinen vielfältigen Aufgaben zu informieren. Wir bieten einen Blick hinter die Kulissen bzw. auf eine mögliche spätere Verwendung.

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 17.00 Uhr und um 19.00 Uhr im Polizeirevier Waldshut. Jeder Durchgang dauert knapp 2 Stunden.

Bitte melden sie sich per E-Mail unter freiburg.berufsinfo@polizei.bwl.de an, da die Plätze je Durchgang begrenzt sind.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Einstellungsberatung

Matthias Lüber

Telefon: 07741 8316-204

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell