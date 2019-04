Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "ausgerastet nach Verkehrsordnungswidrigkeit" - Ordnungsbeamten und Polizei angegangen/beleidigt ++ "fliegenden Kübeln auf Ostumgehung ausgewichen" - Zeugen gesucht ++ betrunken unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 11.04.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Zahnarztpraxis

In eine Zahnarztpraxis in der Käthe-Krüger-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 10.04.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld sowie Bekleidung. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - erst gewerbsmäßig gestohlen - dann mit "Herzschmerzen" in Klinikum

Einen 36 Jahre alten vermutlich gewerbsmäßig agierenden Ladendieb aus Georgien ertappten Mitarbeiter eines Textilwarenmarktes/Boutique in den Nachmittagsstunden des 10.04.19. Der Georgier hatte versucht gegen 14:15 Uhr in einer präparierten Tasche mehrere Paare Schuhe zu stehlen. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes klagte der Mann über "Herzschmerzen" und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Rucksack von Rücksitzbank erbeutet

Einen im Amselweg geparkten Pkw Hyundai brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 10.04.19 auf. Die Täter zerstörten eine hintere Scheibe und griffen sich von der Rücksitzbank einen Rucksack. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken unterwegs - 1,6 Promille

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Ka aus Hamburg stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 10.04.19 am St.-Lambertiplatz. Der junge Mann hatte gegen 23:30 Uhr "schlauerweise" bei Dunkelheit die Beleuchtung nicht eingeschaltet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Hamburger einen Alkoholwert von 1,66 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens beschlagnahmt.

Lüneburg - "fliegenden Kübeln auf Ostumgehung ausgewichen" - Zeugen gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Nachmittagsstunden des 06.04.19 auf der Bundesstraße 4 - Ostumgehung (FR Soltau) im Bereich Stadtkoppel.

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Kleinbusses Fiat war gegen 19:00 Uhr auf der Ostumgehung zwischen den AS Ebensberg und Stadtkoppel in FRT Soltau unterwegs, als ein vorausfahrendes Fahrzeug Handwerkerkübel von seinem Anhänger verlor. Der Fiat-Fahrer versuchte den Kübeln auszuweichen, geriet ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Er landete auf dem Dach auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Die Beifahrerin wurde mit einem RTW ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro. Die Polizei sucht neben dem Verursacher auch Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "ausgerastet nach Verkehrsordnungswidrigkeit" - Ordnungsbeamten und Polizei angegangen/beleidigt

Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung erwarten einen 44 Jahre alten Mann aus Hitzacker. Der äußerst uneinsichtige Mann war in den Mittagsstunden des 10.04.19 in der Marschtorstraße mit der Amtshandlung eines Mitarbeiters der Samtgemeinde nicht einverstanden. Dieser wollte eine Verkehrsordnungswidrigkeit gegen die Schwester des 44-Jährigen ahnden. Der Mann aus Hitzacker bedrohte und beleidigte erst den Ordnungsbeamten u.a. mit dem Tode und beleidigte und schubste auch später die alarmierten Polizeibeamten, die versuchten den 44-Jährigen von dem Samtgemeindemitarbeiter fernzuhalten.

Langendorf - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Diverses Werkzeug erbeuteten Unbekannte bereits im Zeitraum vom 02. Bis 10.04.19 von der geschlossenen Ladefläche eines auf einem Hof in der Cacheriener Straße abgestellten Transporters Ford Transit. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Prezelle - Aufenthaltshütte und Holz brennen am Osterfeuerplatz

Nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren kam es im Vorfeld der örtlichen Osterfeuer im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu einem Brand an einem Osterfeuerplatz. Betroffen war dieses Mal eine Aufenthaltshütte/Container sowie gestapeltes Brennholz auf Osterfeuerplatz Auf dem Mühlenberg in Prezelle. Die Hütte der Dorfjungend brannte am 10.04.19 gegen 11:00 Uhr ab, so dass ein Schaden von gut 1000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt.

Dannenberg - betrunken unterwegs - 1,3 Promille

Einen 41 Jahre alten Kleinkraftradfahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 10.04.19 im Develangring. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten gegen 19:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,3 Promille fest. Parallel hatte der Mann aus Hitzacker keinen Führerschein.

Dannenberg - "Spiegelditscher" auf Parkplatz - weggefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Spiegelditscher auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am 30.03.19 am Develangring. Der Fahrer eines grauen Pkw VW Polo aus Magdeburg hatte sein Fahrzeug gegen 11:45 Uhr kurz abgestellt, als ein anderer Pkw vermutlich beim Rangieren den Spiegel touchiert. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 63 Jahre alten Fahrer eines Pkw Fiat stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 10.04.19 in der Bergstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 09:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell