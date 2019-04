POL-LG: ++ mit Stein Schaufensterscheibe eingeworfen - Jacke erbeutet ++ "gefälschte Warnbriefe der angeblichen Polizei an Kindergärten in der Region" ++ Pony (Tigerschecke) verschwindet von Weide ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - mit Stein Schaufensterscheibe eingeworfen - Jacke erbeutet

Mit einem Stein warf ein Unbekannter in den späten Abendstunden des 09.04.19 eine Schaufensterscheibe eines Sportgeschäfts in der Glockenstraße ein. Der Täter griff sich gegen 23:00 Uhr eine Sportjacke aus der Auslage und flüchtete. Es entstand ein Schaden von mehr als 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Heckscheibe eingeworfen

Die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellten Pkw VW Passat zerstörten Unbekannte in den Abendstunden des 09.04.19. Dabei gelangten die Täter zwischen 21:00 und 23:00 Uhr ins Innere des Pkw und erbeuteten mehrere Bohrhämmer und weitere hochwertige Markengeräte (Werkzeuge). Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Radbruch - versuchter Einbruch - Vertrieben Hunde die Täter?

In einen Bungalow im Radbrucher Weg versuchten Unbekannte in den Mittagsstunden des 09.04.19 zwischen 12:45 und 14:30 Uhr einzubrechen. Die Täter hatten an der Haustür hantiert und einen Schaden verursacht. Möglicherweise wurden die Täter von größeren lautstarken Hunden im Wohnhaus abgeschreckt. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Führerschein unterwegs

Einen 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Astra stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 10.04.19 in der Stresemannstraße. Bei der Kontrolle des syrischen Staatsbürgers stellte sich heraus, dass dieser keinen gültigen Führerschein hatte. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Radfahrerinnen übersehen - Mädchen leicht verletzt

Zwei 16 und 17 Jahre alte Radfahrerinnen übersah ein 68 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den Abendstunden des 09.04.19 in der Leibnizstraße. Der VW-Fahrer hatte die beiden auf dem bevorrechtigten Radweg kreuzenden Mädchen übersehen, so dass es gegen 20:15 Uhr zur Kollision kam. Die 17-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen

Uelzen - "gefälschte Warnbriefe der angeblichen Polizei an Kindergärten in der Region" - strafrechtliche Ermittlungen u.a. wegen Verleumdung eingeleitet

Vor angeblichen gefälschten Warnbriefen der Uelzener Polizei warnt aktuell die Polizei und hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. In den letzten Tagen sind bei mindestens zwei Uelzener Kindergärten gefälschte Schreiben (mit Briefkopf Polizeidirektion Lüneburg - Polizeikomisariat Uelzen (beachte den Schreibfehler)) per Post eingegangen mit dem mit zwei Bildern vor einem angeblichen "Mitschnacker" im Umfeld von Kindergärten gewarnt wird. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem Schreiben um eine Fälschung und Verleumdung handelt. Parallel konnten die Beamten den auf den Bildern dargestellten Mann identifizieren und mit ihm in Kontakt treten. Die Ermittlungen dauern an. Die Kindergärten bzw. andere Institutionen werden bei Eingang solcher Schreiben gebeten, Kontakt mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, aufzunehmen.

Oetzen, OT. Süttorf - Pony (Tigerschecke) verschwindet von Weide

Den Verlust/ das Verschwinden eines zwei Jahre alten Ponys meldete eine 44-Jährige in den Abendstunden des 09.04.19 der Polizei Rosche. Der "Tigerschecke" (braun-weiß gepunktet) hatte sich zusammen mit zwei weiteren Tieren auf einer ordnungsgemäß eingezäunten Weide befunden und war im Zeitraum vom 08. auf den 09.04.19 verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803-691, entgegen.

Uelzen - 60-Jähriger ohne festen Wohnsitz erneut mehrfach auffällig - Polizeigewahrsam und Vorführung beim Amtsarzt

Nachdem ein 60 Jahre alter bosnisch-herzegowinischer Staatsbürger im Verlauf des 09. und 10.04.19 abermals durch "Schabernack", Pöbeleien und Belästigungen im Uelzener Stadtgebiet auffiel, nahm die Polizei den Mann in den Morgenstunden des 10.04.19 abermals zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Er wird am heutigen Tage dem Amtsarzt und Einweisungsbeamten des Landkreises Uelzen zur Begutachtung vorgeführt.

