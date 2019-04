Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "die Bude eingerannt" - Fahrradcodierung wurde sehr gut angenommen ++ Parzellen in Kleingartenkolonie brennen ab ++ aggressive Cross-Motorradfahrer - Polizei ermittelt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.04.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

Am 07.04.19, zwischen 11.00 und 15.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Reihenhaus in der Spangenbergstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und durchsuchten die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Einbrecher erbeuten Tabakwaren

Zwischen dem 05. und 08.04.19 brachen unbekannte Täter in einen Imbiss auf dem Gelände der Klinik Am Wienebütteler Weg ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, brachen einen Schrank auf und nahmen Tabakwaren mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Spritztour mit gestohlenem BMW

Ein 45-jähriger Mann steht in dringendem Verdacht am 07.04.19 einen BMW gestohlen zu haben, der in der Zeit von ca. 19.00 bis 19.10 Uhr, auf einem Parkplatz der Klinik Am Wienebütteler Weg abgestellt war. Der Pkw konnte über ein Mobiltelefon geortet werden und in Folge wurde der 45-Jährige einige Stunden später mit dem BMW im Bereich einer Klinik in Telgte in Nordrhein-Westfalen angetroffen. Der Pkw wurde sichergestellt, gegen den 45-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Parzellen in Kleingartenkolonie brennen ab

Der Brand zweier Parzellen in der Kleingartenkolonie am Schildsteinweg wurde am 08.04.19, gegen 00.30 Uhr, über Notruf gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannten beide Parzellen bereits in vollem Ausmaß. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass beide Parzellen zerstört wurden. Auch ein Schuppen einer angrenzenden Parzelle wurde durch das Feuer und den Löscheinsatz in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und schließt Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Grundstückspforten eingetreten

Unbekannte Täter haben zwischen dem 05.04.19, 18.00 Uhr, und dem 07.04.19, 09.00 Uhr, die Pforten zu mehreren Grundstücken in einer Kleingartenkolonie am Moldenweg eingetreten. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "die Bude eingerannt" - Fahrradcodierung wurde sehr gut angenommen

Das Gerät für die Codierung von Fahrrädern, Anhängern und Ähnlichem hat am Freitagnachmittag und Samstagvormittag regelrecht geglüht. 273 Codierungen haben die Polizeibeamten an den beiden halben Tagen durchgeführt. Ein toller Erfolg gegen den Fahrrad-Klau! Die nächste Gelegenheit das Fahrrad codieren zu lassen, ist am 5. Mai, 14.00 bis 18.00 Uhr, in Adendorf, zum Saisonstart des Freibades im Scharnebecker Weg.

Lüneburg - Handy aus der Hosentasche gestohlen

Einem 21-Jährigen wurde am 07.04.19 das Handy aus der Hosentasche gestohlen, während er sich in der Zeit von ca. 01.00 bis 04.00 Uhr in einer Disco in der Salzstraße aufhielt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad entwendet

Ein schwarzes Damenrad der Marke Gudereit haben unbekannte Täter am 07.04.19, zwischen etwa 10.00 und 11.30 Uhr gestohlen. Das Fahrrad war am Johann-Sebastian-Back-Platz, vor der St. Michaeliskirche verschlossen, jedoch nicht angeschlossen abgestellt gewesen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Embsen - Kennzeichen abgebaut

Von einem Seat, der in der Nacht zum 08.04.19 im Wiesenweg abgestellt war, wurde eines der Kennzeichen LG - HH 241 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Lüneburg - Fahrten unter Alkoholeinfluss

Den 29-jährigen Fahrer eines VW haben Polizeibeamte am 07.04.19, gegen 05.30 Uhr, in der Straße Auf der Hude in Lüneburg kontrolliert. Zuvor war der VW-Fahrer aufgefallen, da er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bockelmannstraße entlangfuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 29-Jährige nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,15 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. In der Uelzener Straße in Lüneburg fiel am Sonntagabend ein offenbar betrunkener Fahrradfahrer auf. Der ebenfalls 29 Jahre alte Mann hielt eine Bierdose in der Hand und fuhr in Schlangenlinien. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Einen Wert von 1,02 Promille pustete eine 36 Jahre alte VW-Fahrerin, die am 07.04.19, gegen 22.30 Uhr, in der Brockwinkler Straße in Reppenstedt kontrolliert wurde. Auch der VW-Fahrerin droht ein Führerscheinverlust. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - aggressive Cross-Motorradfahrer - Polizei ermittelt

Von mehreren aggressiven Cross-Motorradfahrerin fühlte sich ein 20 Jahre alter Autofahrer in den Nachmittagsstunden des 07.04.19 in der Lüchower Straße bedrängt und beleidigt. Der junge Mann hatte gegen 14:30 Uhr gehupt, da zwei Cross-Fahrer sehr dich an den Pkw auffuhren. Im Anschluss versuchte einer der Cross-Fahrer im Vorbeifahren einen Außenspiegel abzutreten und zeigte dem Heranwachsenden den ausgestreckten Mittelfinger. Die Polizei ermittelt.

Uelzen/Wustrow - "erneute Verfolgungsfahrt" - Flucht eines Lüchowers endet im Wald in Uelzen - nach Einbruch mit geklautem Pkw erwischt - vorläufige Festnahme

Einen vermeintlichen Einbrecher mit einem geklauten Pkw VW konnte die Polizei Uelzen nach einer erneuten Verfolgungsfahrt in den Nachtstunden zum 08.04.19 in Uelzen stoppen und vorläufig festnehmen. Einer Streifenwagenbesatzung war der Pkw VW Passat gegen 00:45 Uhr in der Soltauer Straße aufgefallen. Der Fahrzeugführer ergriff eine halsbrecherische Flucht, hielt dabei auch direkt auf einen querstehenden Funkstreifenwagen zu und konnte in einem Waldgebiet in Uelzen-Hansen gestellt werden. Den 23 Jahre alten Fahrer aus der Region Lüchow, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, nahmen die Beamten vorläufig fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Lüchower keinen Führerschein besaß, die Kfz-Kennzeichen gefälscht war und der Pkw VW sowie die Schlüssel aus einem aktuellen Einbruch aus Wustrow stammen.

Im Zeitraum vom 05. Bis 07.04.19 waren Unbekannte in einer Autowerkstatt in der Bahnhofstraße in Wustrow (LK Lüchow-Dannenberg) eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters erbeuteten die Täter mehrere Fahrzeugschlüssel, Bargeld sowie den betreffenden Pkw VW Passat. Die Ermittlungen zu diesem Tatkomplex dauern an. Parallel wurde bei dem 23-Jährigen ein verbotenes Einhandmesser fest- und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren gegen den 23-Jährigen wurden eingeleitet.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Meriva stoppte die Polizei in den Abendstunden des 07.04.19 in der Spötzingstraße. Bei der Kontrolle der Frau gegen 20:10 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Test verlief positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Uelzen

Bienenbüttel - Motorradfahrer übersieht abbiegenden Pkw - aufgefahren und gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 32 Jahre alter Motorradfahrer aus Hamburg in den Nachmittagsstunden des 07.04.19 auf der Landesstraße 233 zwischen Bardenhagen und Melbeck. Auf Höhe der Einmündung nach Barnstedt übersah der Biker gegen 14:00 Uhr einen abbiegenden Pkw Hyundai und fuhr trotz Notbremsung auf. Er wurde schwerverletzt ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Uelzen - Streit in Notaufnahme des Klinikums - Beleidigungen und Handgreiflichkeiten

Zu mehreren wechselseitigen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten kam es in den Nachmittagsstunden des 06.04.19 in der Notaufnahme des Klinikums in Uelzen - Hagenskamp. Zwei 35 und 55 Jahre alte syrische Staatsbürger waren gegen 16:00 Uhr verbal aneinandergeraten und hatten sich beleidigt. In der Folge kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Die alarmierte Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Uelzen - betrunken unterwegs - 2,6 Promille

Einen 34 Jahre alten polnischen Fahrzeugführer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 07.04.19 in der Oldenstädter Straße. Bei der Kontrolle des Pkw Skoda Octavia gegen 21:45 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann einen Alkoholwert von 2,6 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Schwienau, OT. Melzingen - betrunken unterwegs - 1,3 Promille

Einen 56 Jahre alten Fahrer eines polnischen Kleintransporters VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 07.04.19 auf der Landesstraße 250. Bei der Kontrolle des polnischen Staatsbürgers stellten die Beamten bei diesem gegen 21:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,3 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Bollensen - Suche nach einem vermissten Senior nimmt ein glückliches Ende. Drohne des DRK-Kreisverbands Uelzen, ausgestattet mit hochauflösender Wärmebildkamera, findet vermisste Person auf einer Wiese (Pressemitteilung des DRK Uelzen)

Erst war es ein "Verdachtspunkt" auf dem Display der Fernbedienung des Drohnenpiloten der DRK-Bereitschaft Kreis Uelzen, Axel Beck, fünf Minuten später nahm die Suche nach einem vermissten 87-jährigen Seniors ein glückliches Ende. In der Nacht von Sonntag auf Montag (8. April) begannen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bollensen gegen 23.20 Uhr mit ersten Suchmaßnahmen im Ortskern. Im Verlauf des Einsatzes übernahm die Polizei die Koordination der Suchaktion und beteiligten sich mit zwei Streifenwagen. Parallel wurde sowohl die DRK-Bereitschaft Kreis Uelzen mit ihrer Drohne, sowie der Polizeihubschrauber "Phönix" aus Hannover angefordert. Parallel dazu suchten die Brandschützer weitere Wege in und um Bollensen ab. Nach dem Eintreffen des DRK am Gerätehaus in Bollensen wurde nach einer kurzen Lagebesprechung mit Feuerwehr und Polizei die Drohne für ihren Einsatz vorbereitet. Kurz darauf startete das Fluggerät, ausgerüstet mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera, in den sternenklaren Nachthimmel um das nahe Umfeld aus einer Höhe von 300 Metern abzusuchen. Knapp 40 Minuten später, gerade als sich die Besatzung des Polizeihubschraubers über Funk im Suchgebiet angemeldet hatte, wurde von der Drohne ein sogenannter "Verdachtspunkt" auf einer Wiese ausfindig gemacht. Verdachtspunkte sind Wärmequellen die durch Kräfte am Boden kontrolliert werden müssen. Dank der sehr guten Ortskenntnisse der Feuerwehrleute konnte umgehend ein Rettungswagen der DRK Bereitschaft entsandt werden. Nur wenig später kam dann die für alle erlösende Nachricht, dass es sich bei dem "Verdachtspunkt" tatsächlich um den vermissten Senior handelte, der wohlauf am Rande einer Wiese inmitten von Sträuchern, nur rund 300 Meter von zu Hause entfernt, saß. Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung konnte der Mann nach Hause gefahren werden. Angehörigen sowie die Tochter des 87-jährigen, die sich ebenfalls an der Suche beteiligten, waren sichtlich erleichtert und umarmten zum Ende der Suche die Kräfte von Feuerwehr, DRK und der Polizei als Dank für die Hilfe. Für die ehrenamtlichen Helfer der DRK-Bereitschaft hat sich die umfangreiche Ausbildung sowie die zurückliegenden Einsätze mit der Drohne ausgezahlt. Es war für sie der erste Einsatz, wo mit Hilfe des modernen Fluggerätes eine Person gefunden werden konnte. Daniel Muhsik, Ortsbrandmeister in Bollensen, bedankte sich im Anschluss der Suche nochmals bei allen Helfern für die reibungslose Zusammenarbeit. "Egal ob Feuerwehr, DRK oder Polizei, wir sind alle nicht nur bei solchen Einsätzen aufeinander angewiesen und dies hat in dieser Nacht ein super geklappt".

Emmendorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - drei Fahrverbote - mit 171 km/h unterwegs

In den Mittagsstunden des 07.04.19 kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt 22 Fahrer zu schnell unterwegs. Insgesamt drei Fahrer erwartet ein Fahrverbot; darunter auch einen 19-Jährigen, der mit 171 statt erlaubter 100 km/h gemessen wurde.

