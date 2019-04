Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 05./07.05.2019 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Lüneburg vom Wochenende 05. - 07.05.2019

Stadt und Landkreis Lüneburg:

In der Nacht auf Samstag wurde gegen 02.30 Uhr in Embsen ein Zigarettenautomat von Unbekannten aufgesprengt. Vermutlich wurde anschließend eine kleine Anzahl von Zigarettenschachteln gestohlen. Der Zigarettenautomat wurde komplett beschädigt.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag in ein Fitnessstudio im Pulverweg ein und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Anschließend wurde im gleichen Gebäude in ein Büro einer Steuerberatung eingebrochen. Auch hier wurde etwas Münzgeld entwendet.

Zunächst entwendete ein bis dahin unbekannter Mann am Samstagmorgen aus einem Sonderpostenmarkt am Ziegelkamp einige Nahrungsmittel. Er wurde daraufhin von Mitarbeitern angesprochen und flüchtete. Hierbei verlor er jedoch seinen Rucksack, in dem sich sein Personalausweis befand. Unglücklich gelaufen für den hinreichend polizeibekannten 32-jährigen Lüneburger.

Aus einem Geschäftshaus Am Berge wurde in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag ein Gemälde von der Wand im Flur entwendet. Das Gemälde von ca. 60 x 100 cm verfügt über einen goldfarbenen Rahmen und zeigt eine überwiegend grüne Landschaft.

Mächtig gekracht haben muss es in der Nacht auf Samstag in der Hindenburgstraße kurz vor der Abknickung zur Straße Am Springintgut. Ein auf der linken Straßenseite geparkter VW Golf wurde hier von einem Fahrzeug angefahren und massiv beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zu einer Wegweisung aus der eigenen Wohnung kam es am Samstag gegen 17.40 Uhr in Lüneburg, nachdem sich ein Pärchen vor den gemeinsamen Kindern heftig stritt und gegenseitig verletzte. Der 31-jährige männliche Partner musste daraufhin aus Gründen der Gefahrenabwehr die gemeinsame Wohnung für 6 Tage verlassen. In der Nacht auf Sonntag gegen 02.30 Uhr trat und schlug ein 18-jähriger Lüneburger Am Sande nach mehreren Zeugenaussagen massiv und brutal auf seine 19-jährige Freundin ein. Wenig später bestritt dann die junge Frau vor der Polizei, von ihrem Freund angegriffen worden zu sein.

In der Samstagnacht kam es an der Bushaltestelle der Reichenbachstraße zu einem heftigen Streit zwischen einem Taxifahrer und einem stark betrunkenen 22-jährigem Fahrgast, der einen angeblich gefahrenen Umweg beklagte. Es kam zu Körperverletzungen und einer gesplitterten Windschutzscheibe des Taxis.

Gegen 03.30 Uhr kam es im Eingangsbereich eines Tanzclubs bei Vierorten zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hier wurde von einem unbekannten Täter mit einer abgeschlagenen Flasche ein 22-jähriger Lüneburger am Oberarm schwer verletzt. Im weiteren Verlauf verletzte der flüchtende Täter dann noch einen ihn verfolgenden Türsteher.

Mit einem Alkoholwert von 1,57 %o wurde in der gleichen Nacht gegen 03.40 Uhr eine 36-jährige Lüneburgerin im Schnellenberger Weg mit ihrem PKW fahrend polizeilich gestoppt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeitraum: Freitag, 05.04.2019 bis Sonntag, 07.04.2019

Körperverletzung Am frühen Sonntagmorgen kam ein Gast der Discoveranstaltung "Halle 2" in Ebstorf einem durch den Sicherheitsdienst ausgesprochenem Platzverweis nur zögerlich nach. Als der Gast dabei der Security-Kraft zu nahe gekommen sei und seine Hand erhoben habe, habe diese ihn dann zu Boden gebracht. Ob diese Maßnahme verhältnismäßig war, wird im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens geprüft.

Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 00:00 Uhr, stellte die Polizei Uelzen einen Pkw Audi fest, welcher von Mc' Donalds über den Kreisverkehr in die Fischerhofstraße fuhr. Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug zu kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch innerhalb der geschlossenen Ortschaft und fuhr auch an unübersichtlichen Stellen mit deutlich überhöter Geschwindigkeit zwischen 100 und 160 km/h, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten folgten mit ihrem Funkstreifenwagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten, bis zur Bahnunterführung im Störtebüttler Weg. Dort wurde der Pkw gestoppt, weil ein anderes Fahrzeug im Wege stand. Der Fahrzeugführer verließ den Audi und versuchte zu Fuß in den Wald zu flüchten, wurde aber von den Beamten gestellt. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Uelzen war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwilliger Alcotest verlief negativ. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet. Weiter wurde gegen die 44-Jährige Fahrzeughalterin aus Uelzen ein Strafverfahren eingeleitet, weil sie zugelassen hatte, dass der 24-Jährige ihren Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt hat.

Verkehrsunfallflucht Am Freitag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:55 Uhr, hatte ein Geschädigter seinen Pkw in Uelzen in der Dietrichsstraße kurz vor der Einmündung zur Luisenstraße am Fahrbahnrand geparkt. Ein z.Z. noch Unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren den Pkw, wodurch der linke Außenspiegel, der Linke Kotflügel und die Radkappe links vorn beschädigt wurde und entfernet sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf 400,- Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Uelzen, 0581/930-0.

Geschwindigkeitskontrollen Am Freitagnachmittag wurde durch die Polizei Uelzen eine Geschwindigkeitskontrolle am Spottweg durchgeführt. Dabei wurden in ca. 2 ½ Stunden 12 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde von einem 20-jährigen geführt und mit 110 km/h gemessen, obwohl nur 70 km/h erlaubt sind.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle am Samstagvormittag stellten die Beamten in gut 2 Stunden 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Ein 34 Jahre alter Autofahrer, welcher mit 127 km/h gemessen wurde, muss neben der Geldbuße mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei Ebstorf führte am Freitagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L 233 in der 80km/h-Zone durch. Dabei wurden in 1 ½ Stunden 8 Verstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 119 km/h gemessen, ebenfalls ein männlicher Fahrzeugführer.

Pressemitteilung für den Zeitraum vom

05.04.- bis 07.04.2019

Körperverletzung in Dannenberg

Am Freitag, gegen 21:00 Uhr kam es im Lindenweg in Dannenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem 34-jährigen Mann. Der Mann wurde aus der Gruppe heraus von einer Person geschlagen und stürzte zu Boden. Hier verletzte er sich an einer Bierflasche.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dieser Personengruppe geben können. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Dannenberg oder jede andere Polizeidienststelle.

Körperverletzung in Lüchow Am Samstagmorgen, gegen 04.20 Uhr, schlug ein 30-jähriger Mann, in der Innenstadt von Lüchow, seinem 26-jährigen Kontrahenten mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Als die Polizei eintraf und die Personen trennen wollte, schlug und trat er nach den Beamten. Er wurde schlussendlich dem Gewahrsam des PK Lüchow zugeführt. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. Selbst bei seiner Entlassung hatte er sich noch nicht im Griff: Er beleidigte die Beamten auf der Dienststelle und hat nun ein weiteres Strafverfahren zu erwarten.

Körperverletzung in Gaststätte in Lüchow Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Lüchow, zu Streitigkeiten. Erst schlug eine 40-jährige Frau einer 38-jährige Frau ins Gesicht, um ihr dann im Anschluss an den Haaren zu ziehen. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren.

Diebstahl von Geschwindigkeitsschwellen Unbekannte demontierten insgesamt vier Endkappen von zwei Geschwindigkeitsschwellen in Dangenstorf ab, die die Gemeinde dort zur Verkehrsberuhigung aufgebracht hatte. Tatzeit dürfte die Nacht von Freitag auf Samstag gewesen sein. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Diebstahl eines Werbeschildes Am Samstagabend, um 18.40 Uhr, fielen einer Zeugin zwei Jugendliche auf, die ein Werbeschild von einem Fahrrad an der Theodor-Körner-Straße, in Lüchow, abtrennten. Beim Versuch ein weiteres Schild zu entwenden, wurden die beiden Jugendlichen von der Zeugin gestört und flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Schulviertel. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den zwei Jugendlichen machen können.

Einbruch in Jagdhütte In der Zeit von Ende März bis Anfang April wurde in eine Jagdhütte eingebrochen, die sich zwischen Laase und Dünsche befindet. Aus einem Lagerraum wurden Werkzeug und Elektrogeräte entwendet.

Versuchter Einbruch in Gaststätte Am Samstag, um 23.50 Uhr, versuchte eine männliche Person in eine Gaststätte in Satemin einzubrechen. Beim Versuch eine Nebentür auzubrechen wurde der Täter von einem aufmerksamen Zeugen gestört. Auf der Flucht mit einem Fahrrad verlor er sein Werkzeug.

Sachbeschädigung an PKW In der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigten unbekannte Personen einen geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters in Lüchow. Die linke Fahrzeugseite wurde zerkratzt und der linke Außenspiegel beschädigt.

Verkehrsunfall Am Samstag, um 15.40 Uhr, verunfallte ein 52-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 195, bei Gülze (Amt Neuhaus, Landkreis Lüneburg). Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr er in einer Kurve geradeaus und verletzte sich schwer. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Einbruch in Werkstatt Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen in eine Werkstatt an der Bahnhofstraße in Wustrow ein. Dort wurden u.a. Fahrzeugschlüssel und ein, auf der linken Seite unfallbeschädigter, weißer VW Passat Kombi entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Lüchow.

