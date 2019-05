Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Lörrach-Haagen, Industriestraße, sind in der Nacht auf Freitag zwei Spielautomaten aufgebrochen worden. Bislang Unbekannte hebelten ein Fenster auf und betraten die Räumlichkeiten. Der Diebstahlsschaden ist nicht genauer bekannt, der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen.

Kj

