POL-FR: Denzlingen: Mehrere Fahrfehler führen zu Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag begegneten sich zwei Autos in einem dicht besiedelten Wohngebiet in Denzlingen. Der eine Fahrzeugführer hatte sein Auto noch deutlich vor der Begegnung mit dem Autofahrer im Gegenverkehr wenden wollen. Obwohl der entgegenkommende Autofahrer dies wahrgenommen haben dürfte, versuchte dieser während des Wendevorgangs des anderen Autos an diesem vorbeizufahren. Weil der Wendende dies offenbar nicht bemerkte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen, muss beiden Autofahrern ein Vorwurf gemacht werden. Grundsätzlich ist bei unklaren Verkehrssituationen äußerste Vorsicht geboten. Nötigenfalls muss man anhalten und warten bis die Situation geklärt ist. Häufig sind es mehrere -teils auch unbedeutend scheinende- Verkehrsverstöße, die im Zusammenwirken zu teils fatalen Unfällen führen! Die Ermittlungen im aktuellen Fall dauern an.

