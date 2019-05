Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw beschädigt -Zeugenaufruf-

PP Freiburg / PR Lörrach / Lörrach - Brombach (ots)

Auf unbekannte Art und Weise wurde am Samstag, 11.05.2019, ein geparktes Auto in Brombach beschädigt. Die Eigentümerin teilte dem Polizeirevier Lörrach mit, dass sie ihren Citroen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.00 Uhr unversehrt geparkt hatte. Gegen 11.00 Uhr teilten ihr Passanten mit, dass die Heckscheibe ihres Fahrzeugs eingeschlagen sei, woraufhin sie die Polizei kontaktierte. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lörrach unter Tel. 07621-176500, in Verbindung zu setzen.

