Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

Zunächst fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeugführer nur auf, weil er keinen Gurt angelegt hatte und die Umweltplakette fehlte. Auf der Schwarzmühlenstraße stoppten die Beamten am 16. Oktober 2019 gegen 14.30 Uhr den 48-Jährigen Serben, der sich als Tourist in Deutschland aufhält. Da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte und die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft feststellten, musste der Mann zur Identitätsfeststellung mit zur Wache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Weiterhin konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der 48-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Polizei stellte den serbischen Führerschein sicher. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde dem Mann bis auf Weiteres untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er die Wache zu Fuß verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

