Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Feldmark-Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Brüder wurden in der Nacht zum 16. Oktober 2019, gegen kurz vor 2 Uhr, von vier unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt. Die 27 und 36 Jahre alten Gelsenkirchener waren fußläufig auf der Karolinenstraße unterwegs, als der 27-Jährige in Höhe der Boniverstraße von hinten einen Schlag gegen den Kopf bekam und zu Boden ging. Am Boden liegend wurde ihm noch gegen den Kopf getreten. Sein 36-jähriger Bruder wurde währenddessen von einer Person festgehalten, die ihm einen Beutel mit Bargeld aus der Hosentasche zog. Die beiden Brüder wurden leicht verletzt. Anschließend flüchtete das Quartett in Richtung Hans-Böckler-Allee. Bis auf einen Tatverdächtigen, der eine weiße Hose trug, waren alle anderen schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

