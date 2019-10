Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei informiert zum Tag des Einbruchschutzes - Einladung zu Aktion am 23. Oktober

Gelsenkirchen (ots)

Die Zeitumstellung läutet in jedem Jahr auch den Beginn der dunklen Jahreszeit ein - und markiert somit auch regelmäßig den Startschuss erhöhter Einbruchszahlen. Wir nehmen nun den Tag des Einbruchschutzes am 27. Oktober zum Anlass, die Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger erneut für dieses Thema zu sensibilisieren - denn zahlreiche Maßnahmen helfen, die eigenen vier Wände vor unerwünschten Besuchern abzusichern. Deswegen sind die Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz am 23. Oktober in der Zeit von 16 bis 20 Uhr beim Feierabendmarkt auf dem Heinrich-König-Platz und informieren Interessierte rund um den sinnvollen Einbruchschutz, geeignete Sicherheitstechnik und die richtige Verhaltensprävention. Wir laden alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger ein, sich zu dem Thema zu informieren und Beratungsgespräche zu vereinbaren.

Zu diesem Termin möchten wir außerdem gerne alle interessierten Medienvertreter einladen. Sie erhalten hier die Gelegenheit, die polizeilichen Experten im Rahmen eines Pressegespräches direkt zu befragen und so zur Sensibilisierung von Mietern sowie Haus- und Wohnungseigentümern beizutragen. Die Beamten präsentieren in diesem Rahmen auch zertifizierte Sicherheitstechnik und informieren über bestehende Beratungsangebote der Kriminalprävention. Journalisten werden gebeten, sich hierfür am Mittwoch, 23.10.2019, um 16 Uhr am Heinrich-König-Platz einzufinden. Wir bitten vorab bis zum 21. Oktober um eine kurze telefonische Rückmeldung unter 0209/365-2010 oder schriftliche Bestätigung Ihrer Teilnahme per E-Mail an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de. Wir freuen uns auf Ihr Kommen - denn gute Sicherheitstechnik verhindert Einbrüche!

