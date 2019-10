Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher bedroht Busfahrer mit Waffe

Gelsenkirchen (ots)

Ziemlich kaltschnäuzig reagierte ein 58-jähriger Busfahrer am Montagabend, 14. Oktober 2019, gegen 20.30 Uhr, als er an der Haltestelle "Am Stern" an der Florastraße/Bismarckstraße in Schalke hielt und von einem unbekannten Jugendlichen mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Eine Gruppe Jugendlicher forderte den Busfahrer von außen an der Fahrerscheibe auf, ihnen Tickets auszuhändigen. Dabei zielte ein Jugendlicher mit der Waffe direkt auf den Geschädigten. Der Bochumer reagierte entrüstet und händigte keine Tickets aus. Ein Junge aus der Gruppe rief noch, dass es keine echte Pistole sei. Dann entfernte sich die Gruppe fußläufig in unbekannte Richtung. Alle fünf bis sechs Unbekannte waren männlich und werden auf 15 bis 16 Jahre geschätzt. Der Jugendliche, der den Busfahrer mit der Waffe bedrohte, ist circa 160 cm groß, hat eine pummelige Statur und dunkle Haare. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt, wie alle anderen auch, mit einer dunklen Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

