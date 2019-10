Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen: Versuchter schwerer Raub an Tankstelle

Gelsenkirchen (ots)

Zwei maskierte Männer haben am Freitagabend, 11. Oktober 2019, mit vorgehaltener Schusswaffe versucht in eine Tankstelle am Heinrichplatz in Bulmke-Hüllen einzudringen. Auf dem Weg zum Verkaufsraum zog einer der beiden Täter gegen 20.10 Uhr die Waffe, ehe sie bemerkten, dass die Tür bereits verschlossen war. Daraufhin zogen sich die Maskierten zurück und flüchteten in Richtung Udostraße, wobei der Täter die Waffe wieder in seinen Hosenbund steckte. Die beiden Gesuchten sind männlich und etwa 1,80 Meter groß. Der Unbekannte mit Waffe in der Hand hat einen langen, dunklen Bart und trug eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Winterjacke. Der zweite Mann war ebenfalls mit schwarzer Winterjacke bekleidet, trug eine schwarze Jogginghose mit roten und weißen Streifen und hatte sich ein weißes Tuch über den Mundbereich gezogen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern und/oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen können werden gebeten sich unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Pressestelle

Telefon: 0209/365-2010

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell