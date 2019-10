Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 20-jähriger Gelsenkirchener wurde am Samstagabend, 12. Oktober, auf der Chaudronstraße Opfer einer räuberischen Erpressung. Der 20-Jährige war gegen 18 Uhr mit einem am Vortag aufgefundenen Fahrrad unterwegs, als ihn zwei Männer auf einem Roller anhielten. Das Duo bedrohte den Gelsenkirchener mit einem Einhandmesser und forderte ihn auf, das Fahrrad und Bargeld herauszugeben. Einer der Täter gab an, dass ihm das Fahrrad ihm gehöre und es ihm gestern gestohlen worden sei. Mit dem erbeuteten Fahrrad und Bargeld flüchteten die Männer mit dem Roller und dem Rad. Polizisten trafen bei der anschließenden Fahndung im Nahbereich einen der Tatverdächtigen mit dem Fahrrad an. Zur Identitätsfeststellung nahmen sie ihn mit zur Polizeiwache und stellten das Fahrrad, das Bargeld und das Messer sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 23-jährige Gelsenkirchener die Wache verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der zweite Täter, der zum Tatzeitpunkt mit dem Roller flüchtig war, wird auf circa 20 Jahre geschätzt und hat blonde Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter und/oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

