Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei im Einsatz bei "Olé auf Schalke"

Gelsenkirchen (ots)

Mehr als 26.500 Besucher haben am Samstag, 12. Oktober 2019, bei der Musikveranstaltung "Olé auf Schalke" gefeiert und auf Seiten der Polizei für ein hohes Einsatzaufkommen gesorgt. So mussten die Beamten bei der Schlagerparty, die von 14 bis 23 Uhr lief, zwölf Personen in Gewahrsam nehmen und 34 Platzverweise aussprechen. Die Polizei leitete 33 Strafverfahren ein, unter anderem wegen Körperverletzung, sexueller Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. 22 Personen wurden insgesamt verletzt, darunter ein Polizeibeamter, der nach einem Faustschlag im Krankenhaus behandelt werden musste und nicht mehr dienstfähig war.

