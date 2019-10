Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Friedhof in Gelsenkirchen Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Opfer eines Handtaschen-Raubes wurde eine 69-Jährige am Freitagabend, 11. Oktober, auf dem Südfriedhof in Gelsenkirchen Ückendorf. Die Gelsenkirchenerin richtete dort gegen 18:45 Uhr den Grabschmuck auf dem Grab eines Angehörigen, als plötzlich aus einem Gebüsch eine männliche Person hinter sie trat und zu Boden stieß. Nachdem er die auf dem Boden liegende Handtasche der Geschädigten an sich genommen hatte, flüchtete er in Richtung Ückendorfer Straße, wobei sich der Flucht noch sechs bis sieben weitere Jugendliche anschlossen. Der Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Es ist lediglich bekannt, dass er mit einer Jeanshose und einem Kapuzenpulli bekleidet war. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters. Hinweise zur Tat und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen

