Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Ladendieb in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend, 10. Oktober 2019, gegen 21 Uhr, versuchte ein 22-jähriger Gelsenkirchener nach einem Diebstahl aus einem Supermarkt an der Frankampstraße zu flüchten. Ein Mitarbeiter der Filiale hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als die Polizeibeamten den Sachverhalt und die Personalien des 22-Jährigen aufnehmen wollten, versuchte der Gelsenkirchener erneut zu flüchten. Daran hinderte ihn ein Polizeibeamter, woraufhin der Beschuldigte massiven Widerstand gegen die Fesselung leistete. Er trat nach den Polizeibeamten und beleidigte sie mehrfach. Der alkoholisierte und randalierende Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nach erfolgter Ausnüchterung konnte er die Polizeiwache verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Widerstand gegen Polizeibeamte.

