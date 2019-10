Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 50-Jähriger bedroht Kinder und tritt Tatzeugen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung, Widerstandes und Beleidigung muss jetzt ein 50-Jähriger rechnen, nachdem er am Mittwochnachmittag, 9. Oktober, auf der Liboriusstraße und der Ruhrstraße zwei Kinder (8,13) mit einem Messer bedroht und anschließend gegen Polizisten Widerstand geleistet hatte. Gegen 16.45 Uhr griff der offenbar geistig verwirrte Gelsenkirchener die Kinder auf der Liboriusstraße ohne erkennbaren Grund an. Er stieß seine Opfer vor sich her und bedrohte sie mit einem Küchenmesser. Ein aufmerksamer Passant kam den Kindern zu Hilfe. Daraufhin wurde er vom 50-Jährigen mehrfach getreten und leicht verletzt. Der 27-jährige Tatzeuge alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der Randalierer bereits den Tatort verlassen und seine Wohnung an der Ruhrstraße aufgesucht. Die Polizisten stellten ihn dort zur Rede. Bei der Identitätsfeststellung griff der 50-Jährige die Beamten an und schlug um sich. Er konnte nach Einsatz von Pfefferspray und Anwendung einfacher körperlicher Gewalt überwältigt und gefesselt werden. Bei der Fesselung versuchte er noch, die Polizisten zu beißen und ihnen die Dienstwaffe zu entreißen. Bei der Ingewahrsamnahme erlitt der Angreifer Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzen. Die Kinder wurden an einen Erziehungsberechtigten übergeben, die Ermittlungen dauern an.

