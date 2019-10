Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rauschgift aus dem Verkehr gezogen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen illegalem Handel mit Heroin und Cannabis müssen jetzt ein 55-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 38 und 47 Jahren rechnen. Das Trio aus Gelsenkirchen wurde am Dienstag, 8. Oktober, gegen 11.30 Uhr, an der Vohwinkelstraße in Bulmke-Hüllen zunächst vorläufig festgenommen, später aber wieder entlassen. Zuvor hatten Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung größere Mengen Heroin, Marihuana, Haschisch, Bargeld, ein Messer und einen Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Gegen zwei weitere Betäubungsmittelkonsumenten schrieben die Beamten ebenfalls Strafanzeigen.

