Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rauchmelder rettet Leben!

Gelsenkirchen (ots)

Eine 48-jährige Gelsenkirchenerin hatte in der Nacht zu Mittwoch, 9. Oktober 2019, großes Glück, als ihr Rauchmelder in der Wohnung Alarm auslöste. Nachbarn alarmierten kurz nach Mitternacht die Feuerwehr, die zu einem Mehrfamilienhaus an der Horster Straße in Buer ausrückte, da sie das Warnsignal eines Rauchmelders hörten. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung, aus der bereits Rauchschwaden drangen. Ursache dafür war verbranntes Essen auf dem Herd. Die Wohnungsinhaberin bekam von dem ganzen Trubel nichts mit. Sie schlief zu dem Zeitpunkt. Wie wichtig und sinnvoll Rauchmelder sind, zeigt dieser Vorfall!

