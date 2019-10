Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsdienst stellt Mängel an Transportfahrzeugen fest

Gelsenkirchen (ots)

Beamte der Polizei Gelsenkirchen haben am Dienstagmorgen, 8. Oktober, Transportfahrzeuge für Schüler und behinderte Menschen kontrolliert und zahlreiche Mängel bei Ausrüstung und Kennzeichnung festgestellt. So fertigten die Polizisten an der Braukämperstraße in der Zeit von 7.30 bis 8.30 Uhr nach festgestellten Verstößen 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Dabei waren fehlende Blinker am Dach von Fahrzeughecks aufgefallen sowie unvollständige Zulassungsbescheinigungen, die nur in Kopie vorhanden waren. An der Front zweier Fahrzeuge fehlte außerdem die vorgeschriebene Beschilderung, die auf die Beförderung von Schulkindern hinweist.

