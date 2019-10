Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungseinbrecher festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch an der Hauptstraße hat die Gelsenkirchener Polizei am frühen Dienstagmorgen, 8. Oktober, einen namentlich noch unbekannten Täter festgenommen. Der Mann gelangte gegen 1.10 Uhr nach Aufhebeln der Eingangstür in die Wohnung. Der Wohnungsinhaber, ein 60-jähriger Gelsenkirchener, wurde durch die Einbruchsgeräusche geweckt. Im Hausflur überraschte er den Einbrecher. Der Ertappte trat unverzüglich die Flucht an. Die alarmierten Polizisten stellten den alkoholisierten Täter in Tatortnähe und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Hier musste er auch eine Blutprobe abgeben. Bei der Tatortaufnahme an der Hauptstraße sahen die Beamten, dass sich der Einbrecher noch an einer zweiten Wohnungstür zu schaffen gemacht hatte. Die Ermittlungen dauern an.

