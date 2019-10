Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebe suchten Friedhöfe heim

Gelsenkirchen (ots)

Auf Friedhöfen an der Ortbeckstraße in Erle sowie an der Gallwiestraße und Recklinghauser Straße in Resse haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 2. Oktober, und Montag, 7. Oktober, mehrere Grablampen und Grabvasen aus Buntmetall gestohlen. Bislang wurden mehr als 15 Fälle bei der Polizei angezeigt. Bei ihrem Beutezug hinterließen die Diebe auch Sachschäden an den Grabstätten. Hinweise zu den Taten und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

