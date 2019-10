Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge verhindert weitere Pkw-Aufbrüche

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum 7. Oktober 2019, zwischen 1 und 2 Uhr, schlugen zwei Männer auf der Straße Blumendelle in Schalke die Scheibe eines Pkw ein und entwendeten das Radio. Ein 54-jähriger Gelsenkirchener hörte zuvor einen lauten Knall und sah zwei Männer, die sich an einem Auto zu schaffen machten. Sofort verständigte er die Leitstelle der Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten trafen auf der Blumendelle einen 21 und einen 31 Jahre alten Gelsenkirchener an, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Bei der Durchsuchung des Duos fanden die Polizisten selbstgebautes Werkzeug, ein Autoradio und Pfefferspray. Die Gegenstände stellten die Beamten sicher. Beide Tatverdächtige konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache verlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

