Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr, und Samstag, 5. Oktober, 9 Uhr, mindestens fünf Gartenlauben in einer Kleingartenanlage am Trinenkamp in Bismarck auf. Die Einbrecher erbeuteten verschiedene Gegenstände und hinterließen einen geschätzten Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise zur Tat und zu Verdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

