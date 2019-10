Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - ein Leichtverletzter

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen, 5. Oktober, auf der Polsumer Straße in Hassel musste ein 38-jähriger Audi-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mann aus Gelsenkirchen wollte gegen 0.10 Uhr in Höhe der Sparkasse von Fahrbahnrand auf die Polsumer Straße einfahren. Hierbei stieß er mit dem VW eines 20-jährigen Gelsenkircheners zusammen. Der war auf der Polsumer Straße in Richtung Buer unterwegs. Zuvor hatte der junge Mann noch durch ein Ausweichmanöver nach links versucht, die drohende Kollision mit dem A4 zu verhindern. Dabei stieß der Golf gegen den Bordstein einer Mittelinsel. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim 38-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von fast 15000 Euro.

