Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrschülerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 04. Oktober 2019, gegen 22.40 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Hessler ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Motorrad-Fahrschülerin. Eine 55jährige Essenerin fuhr mit einem Fahrschulkrad auf dem Lehrhovebruch in einen Kreisverkehr ein. Hier geriet sie mit dem Motorrad ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie wurde mittels RTW in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb.

