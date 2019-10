Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 24-Jähriger wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Für mehr als ein Jahr in die Justizvollzugsanstalt musste ein 24-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Freitag, 4. Oktober, gegen 19 Uhr, am Goldbergplatz festnahm. Der Gelsenkirchener hatte zuvor an einer roten Fußgängerampel die De-la-Chevallerie-Straße überquert. Eine Streifenwagenbesatzung sah den Verkehrsverstoß und wollte den Verkehrssünder überprüften. Der junge Mann trat die Flucht an, lief zum Goldbergplatz und wollte sich offensichtlich in einer Gaststätte verstecken. Hier wurde er von den Beamten angehalten. Anschließend stellte sich heraus, dass der 24-Jährige mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Essen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wurde. Die Polizisten brachten den Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt.

