POL-GE: Polizei stoppt berauschten und bewaffneten Autofahrer bei Verkehrskontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Die Autofahrt eines 18-Jährigen aus Borken hat für den Mann am Freitag, 4. Oktober 2019, einen unangenehmen Ausgang genommen: Bei einer Verkehrskontrolle gegen 14.30 Uhr an der Uferstraße in Schalke-Nord stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem waren die Autokennzeichen gefälscht und der Wagen längst abgemeldet. Im Fußraum des Fahrzeugs fanden sie eine Schreckschusswaffe samt Munition. Die Beamten stellten die Waffe und das Fahrzeug sicher und ließen letzteres abschleppen. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

