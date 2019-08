Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bobenheim am Berg - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bobenheim am Berg (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Bergpfad erlebte eine böse Überraschung, als sie am Donnerstagmorgen zu ihrer Wohnung zurückkehrte. Bislang unbekannte Täter versuchten ihre Wohnung im Erdgeschoss aufzuhebeln.

Wer sachdienliche Hinweise zu Personen geben kann, die in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr im Bergpfad unterwegs waren, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

