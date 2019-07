Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdiebe überrumpeln Ehepaar - Täter erbeuten Schmuck im Wert von 3.000 Euro

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 03.07.2019, 19.30 Uhr

Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro ergaunerten Unbekannte am Mittwochabend bei einem Trickdiebstahl in der Helmstedter Innenstadt. Gegen 19.30 Uhr klingelte es an der Haustür eines älteren Ehepaares. Als der 88 Jahre alte Hauseigentümer öffnete, stand vor ihm ein Unbekannter der vorgab Trödelhändler zu sein. Der Rentner erklärte, dass er keinen Trödel besäße bzw. keinen veräußern wollte. Der Unbekannte ließ nicht locker und meinte, seine Adresse hinterlassen zu wollen. Hierzu betrat er das Haus des Ehepaares und ging in dessen Wohnzimmer, wo die 81 Jahre alte Ehefrau saß. Die Haustür blieb in dieser Zweit offen. Hier erklärte er noch einmal sein Ansinnen und verwickelte das ältere Ehepaar in ein Gespräch. Plötzlich klingelte es an der Haustür und der Unbekannte verließ zügig das Wohnhaus der Rentner. Später am Abend stellte das Ehepaar fest, dass ein Schmuckkästchen nebst Inhalt aus dem Schlafzimmer entwendet wurde. Die daraufhin alarmierte Polizei nahm den Sachverhalt auf und vermutet, dass ein zweiter Täter sich ins Haus geschlichen hatte und nach Beendigung seiner Diebstahlshandlung mittels Klingeln das Zeichen zum Rückzug gegeben hat. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal davor, Fremden gegenüber zu leichtgläubig zu sein. Polizeisprecher Thomas Figge: "Lassen sie keine Fremden in ihr Haus. Sein sie misstrauisch und verwehren sie Fremden den Zutritt zu ihrem Heim! Rufen sie um Hilfe oder alarmieren sie sofort die Polizei!"

