Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kindertagesstätte - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Bahrdorf, Helmstedter Straße 02.07.2019, 21.30 Uhr - 03.07.2019, 07.00 Uhr

Abermals sind Unbekannte in die Räume einer Kindertagesstätte eingebrochen. Diesmal traf es einen Kindergarten in der Helmstedter Straße in Bahrdorf. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend 21.30 Uhr und Mittwochmorgen 07.00 Uhr. Eine Angestellte hatte am Morgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten unter Überwindung eines Gartentores auf das Gelände der Kindertagesstätte. Hier öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließen betraten und durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume, vermutlich nach Bargeld. Schließlich entwenden sie einen Laptop und diverse Schlüssel. Danach verlassen die Ganoven unerkannt den Ort des Geschehens. Der Schaden, den die Unbekannten angerichtet haben dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. In jüngster Vergangenheit sind verschiedene Kindergärten in und um Helmstedt Opfer von Einbrechern geworden. Auch in diesem Fall können die Ermittler einen Zusammenhang zu anderen Taten nicht ausschließen. Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Möglicherweise haben die Unbekannten das Objekt auch schon Tage zuvor ausbaldowert und sind hierbei jemandem aufgefallen. Zuständig für Hinweise ist die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

