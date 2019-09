Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Eingestiegen

Kehl (ots)

Zwei Kinder stehen im Verdacht, am frühen Donnerstag in einen Wohnwagen im Narzissenweg eingestiegen zu sein. Laut Zeugenangaben hätten sich die beiden Jungen kurz vor 20 Uhr an einem Fenster des Gefährts zu schaffen gemacht und gelangten so ins Innere. Entwendet wurde letztlich nichts. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch Kräfte des Polizeireviers Kehl konnten die beiden mutmaßlichen Täter unweit einer Schule kontrolliert werden. Sie wurden nach dem Ende aller polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern überstellt.

