Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt -Vermisstensuche mit Hubschrauber

Willstätt (ots)

Nachdem am Donnerstagabend eine Seniorin aus einer Pflegeinrichtung bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde, suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl nach der Endachtzigerin. Unter anderem wegen der bevorstehenden kalten Nacht und der daraus drohenden Gesundheitsgefahr für die Dame, wurde ein Polizeihubschrauber für die Suche angefordert. Dieser unterstützte mit seiner Wärmebildkamera die Kollegen am Boden und konnte dadurch große Bereiche zwischen den Ortschaften um die Gemeinde Willstätt abdecken. Ein glückliches Ende nahmen die Suchmaßnahmen, als die Frau wohlauf gegen 20:30 Uhr durch ihren Sohn in Kehl aufgefunden wurde.

