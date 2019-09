Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 19.09.2019: Diebstahl während der Autobesitzer schlief+++ Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen+++ Zeugenaufruf nach Unfall auf der Landstraße 3020 bei Heuchelheim

Gießen (ots)

Gießen: Diebstahl während der Autobesitzer schlief

Offenbar nicht gesehen wurde ein 55 - Jähriger am Donnerstag, gegen 02.00 Uhr, in seinem VW Touran. Der PKW war in der Mühlstraße geparkt, als ein Unbekannter die Seitenscheibe der Beifahrertür einschlug. Der überraschte 55 - Jährige, der auf der Rückbank des VW schlief, konnte nur noch sehen, wie eine männliche Person mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhofstraße flüchtete. Der Unbekannte, der zuvor die Geldbörse aus einer Ablage im Fondbereich mitnahm, soll einen Kapuzenpulli getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Bargeld aus Registrierkasse weg

Gewaltsam drangen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in ein Möbelgeschäft in der Marktstraße ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und vermutlich zielgerichtet Bargeld gesucht. Daneben entwendeten sie noch mehrere Schlüssel und eine Kamera. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen

Nachdem es am Donnerstag, gegen 03.15 Uhr, offenbar zu einem Streit zwischen einem 47 - und einer 37 - Jährigen kam, wurden Ermittlungen wegen Verdacht einer Brandstiftung aufgenommen. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Offenbar war es in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg zu einem Streit zwischen den beiden Bewohnern gekommen. In der Folge soll der 47 - Jährige offenbar einen Gegenstand in Brand gesetzt haben. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Vandalen beschädigen Tisch

Einen Schaden von mehreren Hundert haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag angerichtet. Die Täter hatten mittels Feuer eine Sitzgruppe beschädigt. Die Sitzgruppe befindet sich auf einem Schulgelände in der Kirschbergstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Beide Kennzeichen weg

In der Steinerne Brücke in Wieseck hatten es Langfinger in der Nacht zum Mittwoch auf die beiden Kennzeichen GI - PA 516 abgesehen. Die Schilder befanden sich an einem Hyundai Elantra. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Beifahrerseite zerkratzt

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag an einem Opel Astra angerichtet. Der PKW war in diesem Zeitraum in der Werrastraße in Gießen abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Unfälle und Unfallfluchten:

Gießen: Ford Fiesta beschädigt Am Montag, 16.09.2019, zwischen 11:00 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Alfred-Bock-Straße geparkten Ford. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden am blauen Fiesta wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Zeugenaufruf nach Unfall auf der Landstraße 3020 Auf der Landstraße 3020 kam es am Mittwoch, 18.09.2019 gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor eines 70-jährigen Mannes aus dem Landkreis und einem Motorrad eines 57-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Der von Heuchelheim kommende Motorradfahrer setzte zum Überholen eines Traktors an, dessen Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Kradfahrer wich aus und kam dabei auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zu Fall. Der Traktor fuhr anschließend mit einem Reifen über das Motorrad, wobei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall keiner. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen/A5: Caddy schleudert gegen Betonwand Einen Leichtverletzten und 18.000 Euro Schaden hinterließ am Mittwoch (18. September) ein Unfall auf der Autobahn 5 zwischen Reiskirchen und Grünberg. Ein 56-jähriger Caddy-Fahrer aus Borken war gegen 14.10 Uhr mit seinem Auto nach Gießen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er mit einem in gleicher Richtung fahrenden LKW eines 55- jährigen Fahrers aus Polen. Der Caddy schleuderte gegen eine Betongleitwand und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell