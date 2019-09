Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 19.09.2019: Gießen: Hochwertiger PKW entwendet - Kripo warnt vor sogenannten Funkwellenempfängern

Gießen (ots)

Innerhalb von drei Tagen wurden im Raum Gießen zwei hochwertige PKW entwendet. Offenbar haben die Unbekannten einen sogenannten "Funkwellenverlängerer" benutzt.

Der erste Diebstahl eines PKW im Wert von fast 200.000 Euro passierte am frühen Montagmorgen in Pohlheim (siehe dazu auch Pressemeldung vom 17.09.2019). Keine drei Tage danach kam es im Ruhbanksweg in Gießen-Rödgen zum nächsten ähnlich gelagerten Diebstahl. In diesem Fall hatten es die Straftäter in der Nacht zum Donnerstag auf einen Audi SQ 5 im Wert von fast 90.000 Euro abgesehen. An dem blauen PKW befanden sich die Kennzeichen F-HB 1848.

Die mit dem Fall befassten Ermittler der Gießener Kripo gehen davon aus, dass die Täter auch bei der zweiten Tat einen sogenannten Funkwellenempfänger benutzt haben. Die Fahrzeuge sind meist mit den Systemen "Keyless Entry" beziehungsweise "Keyless Go" ausgestattet. Diese ermöglichen das Auto ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels zu öffnen und zu starten. Dazu sendet der Autoschlüssel dauerhaft ein Signal aus, das zur Öffnung der Türen oder Starten des Motors dient. Oftmals werden die Autoschlüssel durch die Fahrzeugbesitzer im Bereich der Haustüre oder in der Nähe von Fenstern aufbewahrt. Die meist professionell und arbeitsteilig agierenden Täter kundschaften im Vorfeld geeignet geparkte Fahrzeuge aus und greifen das Signal der Schlüssel in unmittelbarer Nähe zu Fenstern oder Haustüren mittels eines sogenannten Funkwellenverlängerers auf, sodass in der Folge das Fahrzeug geöffnet und gestartet werden kann.

Um Ihr Auto vor Dieben zu schützen, empfiehlt die Gießener Polizei:

Nutzen Sie Ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) oder Parkplätze/-häuser mit Videoüberwachung

Legen Sie Ihren Fahrzeugschlüssel soweit wie möglich von Eingangstüren und Fenstern weg, um die "Abstrahlungssicherheit" zu gewährleisten.

Für das Ablegen des Schlüssels zu Hause wird ein sogenannter Schlüsseltresor aus Metall empfohlen.

Ebenso kann ein Schlüsselmäppchen mit spezieller Sicherheitsfolie Verwendung finden.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt

Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555 entgegen.

Jörg Reinemer Pressesprecher

