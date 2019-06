Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Horath, Rass Straße (ots)

Am Mittwoch, 12.06.2019, in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Rass Straße in Horath, Nähe der Einmündung zur Kreisstraße 79, abgestellten PKW Audi Q 3. Der PKW wurde mittels eines spitzen Gegenstandes im Bereich des vorderen rechten Kotflügels zerkratzt.

Während des Tatzeitraums fand bei der unweit gelegenen Firma Hennigsdorfer Stahlwerke GmbH eine Arbeitskampfmaßnahme statt, an der zahlreiche Personen teilnahmen.

Die Polizeiinspektion Morbach fragt:

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise verhalten hat/haben.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

