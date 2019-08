Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ausstellungsfahrzeuge beschädigt

Hückelhoven (ots)

Zwei Ausstellungsfahrzeuge auf einem Gelände eines Autohauses an der Neckarstraße wurden zwischen Dienstag, 30. Juli, 19.30 Uhr und Mittwoch, 31. Juli, 14.15 Uhr, durch Unbekannte beschädigt. Diese beschädigten an beiden Fahrzeugen jeweils die Scheibe der Fahrertür mit einem Stein. Zudem zerkratzen sie den Lack an der Fahrzeugseite eines der Pkw.

