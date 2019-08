Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl

Wegberg (ots)

Am Mittwoch, 31. Juli, sprachen zwei unbekannte Frauen, gegen 11 Uhr, eine 82-jährige Wegbergerin am Bahnhof an und gaben vor, für Taubstumme zu sammeln. Die freundliche Seniorin wollte den Unbekannten Geld spenden und fragte, ob diese einen Schein wechseln könnten. Eine der Frauen fragte nach dem Personalausweis der Seniorin. Diese nahm den Ausweis aus ihrer Geldbörse und zeigte ihn vor. Daraufhin zog eine der beiden Frauen die andere weg und sie gingen davon. Kurz darauf musste die Rentnerin feststellen, dass ihr ein größerer Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie entwendet wurde. Die Frauen waren beide vermutlich jünger als 30 Jahre und wirkten osteuropäisch. Die eine war sehr gepflegt und hatte dunkelblonde Haare. Sie trug ein helles Oberteil und eine helle Hose. Die andere wirkte ebenfalls gepflegt und hatte auch dunkelblonde Haare. Wer hat die Frauen gesehen oder wurde auch von ihnen angesprochen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

