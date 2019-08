Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rucksack entwendet

Erkelenz (ots)

Ein Rucksack mit Notebook und Festplatte war in der Nacht zu Mittwoch, 31. Juli, die Beute unbekannter Täter. Diese schlugen die Scheibe eines Fahrzeugs ein, das an der Straße Ahornweg parkte, um an ihre Beute zu gelangen.

