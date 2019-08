Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieselkraftstoff entwendet

Waldfeucht (ots)

Mitarbeiter einer Baustelle an der Landstraße 228 mussten am 31. Juli (Mittwoch) feststellen, dass offenbar in der Nacht zuvor der Tank eines Baustellenfahrzeugs durch unbekannte Täter beschädigt und Dieselkraftstoff daraus entwendet wurde. Wie viele Liter sie erbeuteten, wird noch ermittelt.

